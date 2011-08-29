На Лиговском арт-группа "Явь" презентовала новую работу "Стресс"

На Лиговском проспекте, 138 художники нарисовали антистресс-игрушку поп-ит.

В воскресенье, 6 мая, арт-группа "Явь" презентовала новую работу "Стресс". Это рисунок поп-ита на стене с одноименной надписью. Об этом сообщили в группе "Арт-группа Явь" в социальной сети "Вконтакте".

На Лиговском проспекте, 138 художники нарисовали антистресс-игрушку поп-ит, где в ячейках написали слово "стресс". Авторы отметили в посте, что устали в России 2021 года.

В конце апреля арт-группа "Явь" дополнила свое приложение AR Hunter работами, посвященными семи смертным грехам. Три из них "появились" на фасаде петербургских домов.

За граффити "Короля и шута" на Лиговском вступились племянник и Князь.

Фото: Вконтакте / Арт-группа Явь