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На Лиговском арт-группа "Явь" презентовала новую работу "Стресс"
Вчера, 18:21
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

На Лиговском арт-группа "Явь" презентовала новую работу "Стресс"

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На Лиговском проспекте, 138 художники нарисовали антистресс-игрушку поп-ит.

В воскресенье, 6 мая, арт-группа "Явь" презентовала новую работу "Стресс". Это рисунок поп-ита на стене с одноименной надписью. Об этом сообщили в группе "Арт-группа Явь" в социальной сети "Вконтакте". 

На Лиговском проспекте, 138 художники нарисовали антистресс-игрушку поп-ит, где в ячейках написали слово "стресс". Авторы отметили в посте, что устали в России 2021 года.

В конце апреля арт-группа "Явь" дополнила свое приложение AR Hunter работами, посвященными семи смертным грехам. Три из них "появились" на фасаде петербургских домов.

За граффити "Короля и шута" на Лиговском вступились племянник и Князь.

Фото: Вконтакте / Арт-группа Явь

Теги: арт-группа явь, граффити, поп ит
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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