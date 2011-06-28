За граффити "Короля и шута" на Лиговском вступились племянник и Князь

Речь идет о популярном граффите на стене у магазина CastleRock.

Петербург может лишиться еще одной неформальной достопримечательности: решение по граффити портрета лидера группы "Король и шут" Михаила Горшенева во дворе дома №47 по Лиговскому проспекту коммунальщики должны вынести до 28 июня, сообщила "Фонтанка".

Известно, что анонимную жалобу подала некая Виктория. Кроме вышеупомянутого граффити ее смутил и портрет Кита Флинта из Prodigy на стене неподалеку (он уже был закрашен) и граффити с Константином Кинчевым. Последний рисунок не закрасили, потому что здание признано бесхозным. В заявке не указано, что именно не нравится Виктории, лишь фраза "Граффити на стенах", чего достаточно для запуска процесса.

За граффити с портретом лидера "Короля и шута" заступились поклонники, они создали петицию на портале Change.org на имя губернатора Александра Беглова с просьбой заступиться за изображение. Петицию подписали более 10 тысяч человек. Также за портрет заступились бывшие коллеги Михаила Горшенева, бас-гитарист "золотого состава" группы Александр Балунов и вокалист Андрей Князев. Высказались племянник лидера группы, Кирилл Горшенев, музыканты групп "Пилот", "АукцЫон" и другие. По мнению музыкантов, граффити нужно сохранить, ко всему прочему оно располагается возле культового рок-н-ролльного магазина CastleRock.

Рисунок был создан командой художников HoodGraff в конце лета 2016 года, спустя три года после смерти Михаила Горшенева.

Ранее мы писали, что прокуратура Петербурга передумала возбуждать уголовное дело из-за граффити с Навальным.

Фото: Фонтанка