На фасаде домов в Петербурге "изобразили" гнев, похоть и чревоугодие

Арт-группа "Явь" дополнила свое приложение AR Hunter работами, посвященными семи смертным грехам. Три из них "появились" на фасаде петербургских домов.
"Гнев" решили изобразить на доме на Лиговском проспекте около входа в метро "Площадь Восстания", "похоть" — на Подъездной переулке, 6, "чревоугодие" — на Сенной площади, 5. В героях можно увидеть лица реальных людей.
Любить вкусно есть - не грех. Жить ради ублажения своего желудка, калеча жизни других людей - грех, имя ему Чревоугодие.
подписали работу авторы.
Остальные работы "украсили" дома в Москве.
Ранее Piter.TV показал, какие работы еще есть в приложении.
Видео: Арт-группа "Явь"
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