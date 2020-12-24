На фасаде домов в Петербурге "изобразили" гнев, похоть и чревоугодие

Именно ради этих работ изначально создавался AR Hunter, рассказали создатели.

Арт-группа "Явь" дополнила свое приложение AR Hunter работами, посвященными семи смертным грехам. Три из них "появились" на фасаде петербургских домов.

"Гнев" решили изобразить на доме на Лиговском проспекте около входа в метро "Площадь Восстания", "похоть" — на Подъездной переулке, 6, "чревоугодие" — на Сенной площади, 5. В героях можно увидеть лица реальных людей.

Любить вкусно есть - не грех. Жить ради ублажения своего желудка, калеча жизни других людей - грех, имя ему Чревоугодие. подписали работу авторы.

Остальные работы "украсили" дома в Москве.

Ранее Piter.TV показал, какие работы еще есть в приложении.

Видео: Арт-группа "Явь"