Арт-группа "Явь" обновила приложение дополненной реальности AR Hunter

В приложении появилось Меню, где представлены спецпроекты “Знаки” и “Метро”. Спецпроект “Знаки” работает по всей территории России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдовы, а также во всех странах, где знаки ПДД такие же как в России.

Арт-группа "Явь" представила UPDATE 1 мобильного приложения с дополненной реальностью AR Hunter. Скачать/обновить AR Hunter можно в Play Маркете или App Store.

В приложении появилось Меню, где представлены спецпроекты "Знаки" и "Метро". Спецпроект "Знаки" работает по всей территории России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдовы, а также во всех странах, где знаки ПДД такие же как в России. Спецпроект "Метро" работает в тех городах России, где есть метрополитен (кроме Казани).

Также в обновлении приложения с помощью дополненной реальности восстановлен закрашенный стрит-арт не только в Петербурге, но и в Москве, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Нижневартовске.

"КГА вообще были против всего". Как в Петербурге развивается ситуация с легализацией стрит-арта.

Фото и видео: арт-группа "Явь"