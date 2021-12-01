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На набережной Обводного канала появился "Невидимый труд" от арт-группы "Явь"

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Новая работа посвящена размышлениям о современном обществе перепотребления услуг и товаров, и о невидимом труде тех, кто их создаёт.

В среду, 1 декабря, на набережной Обводного канала появилась новая работа арт-группы "Явь". Она называется "Невидимый труд" и находится в арке бывшего ДК и клуба "Корона".

Как рассказали создатели, это коллаборация в рамках перформанса "Труд.Май" Сергея Ларионова. Новая работа посвящена размышлениям о современном обществе перепотребления услуг и товаров, и о невидимом труде тех, кто их создаёт.

Паблик-арт закрыт пленкой, которая создает эффект размытого текста и побуждает зрителей к взаимодействию с работой. Надпись на стрит-арте выполнена в форме титров, которые и символизируют невидимый труд. Добавим, что работа была создана при участии портной – она занималась пошивом и подготовкой пленки. 

Ранее на доме в Московском районе появилась "Рвота". Огромное изображение украсило дом на улице Коли Томчака.

Фото: предоставлено арт-группой "Явь"

Теги: арт-группа, паблик-арт, стрит-арт, явь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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