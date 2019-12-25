На доме в Московском районе появилась "Рвота"

Огромное изображение украсило дом на улице Коли Томчака.

Арт-группа "Явь" поделилась фотографиями с новой стрит-арт работы. Она появилась на доме №10 на улице Коли Томчака в Московском районе.

Граффити назвали "Рвота". Изображение не стали сопровождать подписью. Один из пользователей Instagram предположил, что, скорее всего, работу скоро закрасят.

Ранее арт-группа "Явь" создала невидимый стрит-арт. Он становится заметных только в светлое время суток. Также художники экпериментировали с форматом digital-art. Один из проектов был посвящен человеческим грехам.

Фото: Instagram / @yav_zone