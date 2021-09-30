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Арт-группа "Явь" создала невидимый стрит-арт для коммунальщиков

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Чтобы увидеть надпись, нужно постараться.

Художники арт-группы "Явь" создали стрит-арт Шредингера. Надпись на стене появляется только в темное время.

Работу сделали во дворе дома №17-19Б. 

Он как бы есть, но его одновременно как бы и нет.

говорится в сообщении группы.

Коммунальщикам будет сложно закрасить стрит-арт, так как при обычном свете его не видно. В темноте на стене светится надпись "выборы". 

Ранее художники представили новую антиутопичную работу на Васильевском острове. 

Видео: ВКонтакте / Арт-группа Явь

Теги: арт-группа явь, выборы, стрит-арт
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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