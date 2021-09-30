Арт-группа "Явь" создала невидимый стрит-арт для коммунальщиков

Чтобы увидеть надпись, нужно постараться.

Художники арт-группы "Явь" создали стрит-арт Шредингера. Надпись на стене появляется только в темное время.

Работу сделали во дворе дома №17-19Б.

Он как бы есть, но его одновременно как бы и нет. говорится в сообщении группы.

Коммунальщикам будет сложно закрасить стрит-арт, так как при обычном свете его не видно. В темноте на стене светится надпись "выборы".

Ранее художники представили новую антиутопичную работу на Васильевском острове.



Видео: ВКонтакте / Арт-группа Явь