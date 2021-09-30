Арт-группа "Явь" создала невидимый стрит-арт для коммунальщиков

Художники арт-группы "Явь" создали стрит-арт Шредингера. Надпись на стене появляется только в темное время.
Работу сделали во дворе дома №17-19Б.
Он как бы есть, но его одновременно как бы и нет.
говорится в сообщении группы.
Коммунальщикам будет сложно закрасить стрит-арт, так как при обычном свете его не видно. В темноте на стене светится надпись "выборы".
Ранее художники представили новую антиутопичную работу на Васильевском острове.
Видео: ВКонтакте / Арт-группа Явь
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