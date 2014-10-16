Арт-группа "Явь" представила новую антиутопичную работу на Васильевском острове

Стрит-арт появился на доме №50 9-й линии В.О.

Арт-группы "Явь" создала новую работу на Васильевском острове. Ее назвали "It"s ok".

В описании стрит-арта говорится следующее:

Данное изображение создано и (или) распространено лицами, живущими в антиутопии.

Художники изобразили объекты, с которыми может быть связано наступление уголовной или административной ответственности. Среди них — газета и статья о противодействии экстремистской деятельности, персонаж аниме "Тетрадь смерти", которое было запрещено, и статья о склонении к совершению самоубийства, предположительно, радуга и статья о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Изображение разместили на 9-й линии В.О., 50.

Фото: Арт-группа Явь