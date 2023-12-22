На Ленфильме представили анимационный мультфильм «Белое пластиковое небо»

Антиутопия переносит зрителей в Будапешт 2123 года.

"Белое пластиковое небо" — мультфильм-антиутопия венгерских режиссеров-аниматоров Шарольты Сабо и Тибора Баноцки. Это остросюжетная фантастика в лучших традициях боди-хоррора, прозы Рэя Брэдбери, Говарда Лавкрафта, с ноткой стиля Хаяо Миядзаки. Ранее картина была номинирована на премию Европейской киноакадемии как лучшая анимационная работа года, но уступила "Мечтам робота" Пабло Берхера.

Одна из главных проблем, освещенных в мультипликационном фильме, — взаимоотношения человека и природы. Действие картины происходит в 2123 году на фоне глобальной экологической катастрофы. Земля становится похожа на пустыню из "Дюны". Почва больше не плодородна, кислорода не хватает, поэтому человечество вынуждено существовать под огромным куполом. Здесь, в мегаполисе, люди ходят в клубы и бары, встречаются с друзьями и, казалось бы, ведут обычную жизнь. Но футуристическая драма заключается в том, что после 50 лет каждый человек не властен над судьбой: он обязан отдать свое тело государству. Ученые в специальной лаборатории усыпляют людей, чтобы перемещать в них семена растений. Убитые жители становятся деревьями, при помощи которых продолжает существовать человечество. На их телах пишут дату посадки. Парадокс заключается в том, что люди, уничтожив природу, не переосмысливают свои действия, а начинают губить друг друга. Зритель не знает о причине катастрофы, но догадывается, что ей послужило потребительское и хищническое отношение самого человека.

Фото: кадр из официального трейлера "Белое пластиковое небо"

Сначала о гуманности государственной системы никто не задумывается. Но главный герой, 28-летний психолог Стефан, узнав о том, что его 32-летняя жена Нора соглашается на добровольную имплантацию семени в сердце, меняет свое мнение. Он обманным путем попадает в секретную лабораторию, где размещаются 130 участков с деревьями, и вывозит женщину за пределы купола. Психолог хочет найти профессора, который сделает Норе операцию и превратит ее обратно в здорового человека.

Во второй части фильм становится менее динамичным, что может не понравится зрителям. Однако внимание смещается на личные взаимоотношения героев. В путешествии они наконец-то начинают слышать друг друга. Стефан осознает, что жена ощущает себя одиноко, беспомощно и не хочет жить после смерти их сына. Между мужчиной и женщиной вновь возникает взаимопонимание. Нора убеждается, что она важна. На фоне глобального пространства и постапокалиптического антуража в духе Рэя Брэдбери развивается частная история любви.

Весь фокус этой картины даже не во впечатлении от каких-то референсов или антиутопических фильмов 70-х годов. А в том, чтобы понять: кино — это часто история не про людей и даже не про героев, а про пространство. Этот фильм производит неизгладимое впечатление на тех, кто когда-либо бывал в Будапеште. Он понравится зрителям, несмотря на то, что мог бы быть "по-мясистее" в плане сюжета. Василий Степанов, главный редактор журнала "Сеанс".

"Белое пластиковое небо" создано в технике ротоскопирования — фильм, снятый с реальными актерам, позже обрисовывают, превращая в анимацию. Именно поэтому пейзажи Будапешта будущего и эмоции героев выглядят настолько органично.

Через весь мультфильм-антиутопию красной нитью проходит мысль о той боли, которую человек причиняет природе. Нора может слышать мысли деревьев. Они просят о помощи. Идея о представлении растений в качестве живых существ усиливает основной конфликт.

Фото: кадр из официального трейлера "Белое пластиковое небо"

Способен удивить зрителей и финал: герои принимают ту судьбу, от которой так долго бежали. Стефан разделяет участь Норы. Он также высаживает в себя семя. Оба героя станут деревьями. Но этот выбор они совершают сами, за пределами купола и на свободе. Возможно, поступок супругов показывает то, что они возвращают себе свое главное право — на жизнь и смерть. Герои будто бы бросают вызов философии государства, которое стремится распоряжаться человеческим телом в качестве ресурса власти.

Анна Гибова

Главное фото: кадр из официального трейлера "Белое пластиковое небо"