Сооснователь Telegram напомнил о предсказаниях в фильме "V - значит вендетта".

Великобритания к 2027 году может повторить действия антиутопического триллера "V - значит вендетта" 20-летней давности, в котором на территории этой страны действовал тоталитарный режим. Соответствующий комментарий через социальные сети оставил сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров. Наш соотечественник пояснил подписчикам, что действие картины "V - значит вендетта" происходят в 2027 году. Бизнесмен уверен, что власти из Лондона готовы придерживаться в своей работе ранее заявленных в ленте дат.

Тоталитарная Великобритания в фильме "V - значит вендетта" 20 лет назад казалась чем-то невероятным. Теперь же, с такими шагами, как объявление всех разработчиков сквозного шифрования "враждебными субъектами", это выглядит не столько как вымысел, сколько как план действий правительства. Павел Дуров, предприниматель

Фото: X (нежелательная организация на территории России; заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры) / Pavel Durov