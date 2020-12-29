"Суицидальная воронка". Суд Петербурга постановил заблокировать сайт с аниме

Всего прокурор требует признать вне закона 49 ссылок.

Сегодня, 20 января, Колпинский районный суд рассмотрел иск прокурора, который требует запретить ряд сайтов, которые распространяют аниме. Претензии у прокурора есть к конкретным фильма, например, "Тетради смерти". По его мнению, одно только название оказывает деструктивный эффект, передает корреспондент Piter.TV.

Сторона обвинения считает, что у аниме должен быть возрастной рейтинг 18+. Произведение оказывает влияние на неокрепшую психику, создает суицидальные мысли и способствует развитию агрессии. В качестве одного из аргументов был приведен случай на улице Савушкина. Шестиклассник выпал из окна школы. По версии прокуратуры, мальчик подражал одному из главных героев "Тетради смерти", что свидетельствует о том, что мультфильм может оказать вред жизни и здоровью. Эксперт назвал это "суицидальной воронкой".

Суд постановил заблокировать сайт, на котором выложена "Тетрадь смерти". Всего прокурор подал 5 исков, в которых указал 49 ссылок. Речь идет также об аниме "Межвидовые рецензенты", "Эльфийская песнь", "Токийский террор" и песне Моргенштерна "Я съел деда". В роли судьи на заседании — Дмитрий Никулин.

Фото: dragonballz.official / Instagram