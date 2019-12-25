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Суд Петербурга рассмотрит дело о пагубном влиянии аниме на умы российских детей
Сегодня, 10:13
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nadezhda_sib

Суд Петербурга рассмотрит дело о пагубном влиянии аниме на умы российских детей

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Всего было подано пять исков.

Истец просить признать некоторые аниме, опубликованные в Интернете, незаконной информацией. Он считает, что японские анимационные фильмы плохо влияют на российских детей, так как в них содержится жестокость, убийства и насилие. Об этом рассказала объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Всего было подано пять исков, в них указываются 49 ссылкок. Истец упоминает такие произведения как "Межвидовые рецензенты", "Эльфийская песнь" и даже известное аниме "Тетрадь смерти".

Аниме с летающими частями тела, физическим и психическим насилием, нетрадиционными сексуальными отношениями, сценами, демонстрирующими в натуралистическом виде гибель людей и возможные варианты взаимоотношений, также в списке.

говорится в сообщении. 

Также претензии возникли и к песне "Я съел деда". Специалисты не смогли сделать обоснованный вывод о вредоносности всего текста, кроме названия, поэтому ее предстоит прослушать суду. 

Дела приняты к производству.

Фото: kinopoisk.ru

Теги: аниме, жестокость
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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