Netflix представил трейлер аниме "Ведьмак: Сирены глубин"

Премьера картины запланирована на 11 февраля.

Американский стриминговый сервис Netflix представил в социальных сетях свежий полноценный трейлер аниме-фильма "Ведьмак: Сирены глубин" (The Witcher: Sirens of The Deep). Проект появится на онлайн-ресурсе в доступе уже 11 февраля 2025 года. Сюжет истории развернется между пятым и шестым эпизодами первого сезона официального сериала про Геральта из Ривии. Героя нанимают для расследования серии нападений, которые произошлив одной из приморских деревень. Персонажу предстоит быть втянутым во многовековой конфликт между людьми и морскими обитателями.

К своим ролям в аниме вернулись ключевые актёры из каста сериала. Йеннифэр из Венгерберга озвучила Аня Чалотра, сыгравшая героиню в сериале, а роль Лютика получил Джои Бэти — также исполнивший эту роль в оригинальном сериале от Netflix. Геральта озвучил Даг Кокл, подаривший голос герою в видеоиграх от компании CD Projekt RED.

Вышел финальный трейлер фильма "Капитан Америка: Дивный новый мир".

Фото и видео: YouTube / Netflix Anime