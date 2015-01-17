Вышел трейлер фильма "Диспетчер"

Премьера в России состоится 21 августа.

Кинокомпания Bleecker Street представила трейлер фильма "Диспетчер". Режиссером картины выступил Дэвид Макензи.

Сюжет расскажет историю профессионального посредника Тома, который помогает исчезнуть перешедшим дорогу чиновникам людям. Его очередной клиенткой становится девушка Сара, у которой есть секретные документы.

В главных ролях сыграли Риз Ахмед, Лили Джеймс и Сэм Уортингтон. Премьера фильма в России состоится 21 августа.

Ранее мы сообщали, что вышел дублированный трейлер фильма "Долгая прогулка".

Видео: YouTube / Bleecker Street