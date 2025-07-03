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Вышел дублированный трейлер фильма "Долгая прогулка"

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Премьера в России состоится 18 сентября.

Кинокомпания "Вольга" представила дублированный трейлер фильма "Долгая прогулка". Режиссером картины выступил Фрэнсис Лоуренс.

Сюжет основан на одноименной книге Стивена Кинга и разворачивается в альтернативном будущем в США. Группа подростков  принимает участие в показательном состязании "Долгая прогулка". Они должны идти по трассе без остановки, но после трех предупреждений участники будут "выбывать". В этом состязании победителем станет только один.

В главных ролях сыграли Марк Хэмилл, Купер Хоффман, Гарретт Вэрэйнг, Джуди Грир и Чарли Пламмер. Премьера в России состоится 18 сентября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер драмы "Сентиментальная ценность".

Видео: YouTube / Вольга

Теги: вольга, долгая прогулка, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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