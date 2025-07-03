Вышел дублированный трейлер фильма "Долгая прогулка"

Кинокомпания "Вольга" представила дублированный трейлер фильма "Долгая прогулка". Режиссером картины выступил Фрэнсис Лоуренс.
Сюжет основан на одноименной книге Стивена Кинга и разворачивается в альтернативном будущем в США. Группа подростков принимает участие в показательном состязании "Долгая прогулка". Они должны идти по трассе без остановки, но после трех предупреждений участники будут "выбывать". В этом состязании победителем станет только один.
В главных ролях сыграли Марк Хэмилл, Купер Хоффман, Гарретт Вэрэйнг, Джуди Грир и Чарли Пламмер. Премьера в России состоится 18 сентября.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер драмы "Сентиментальная ценность".
Видео: YouTube / Вольга
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