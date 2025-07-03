Вышел дублированный трейлер фильма "Долгая прогулка"

Премьера в России состоится 18 сентября.

Кинокомпания "Вольга" представила дублированный трейлер фильма "Долгая прогулка". Режиссером картины выступил Фрэнсис Лоуренс.

Сюжет основан на одноименной книге Стивена Кинга и разворачивается в альтернативном будущем в США. Группа подростков принимает участие в показательном состязании "Долгая прогулка". Они должны идти по трассе без остановки, но после трех предупреждений участники будут "выбывать". В этом состязании победителем станет только один.

В главных ролях сыграли Марк Хэмилл, Купер Хоффман, Гарретт Вэрэйнг, Джуди Грир и Чарли Пламмер. Премьера в России состоится 18 сентября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер драмы "Сентиментальная ценность".

Видео: YouTube / Вольга