В Петербурге масштабные сбои в работе мобильной связи

Петербуржцы второй день остаются без связи: массовые сбои у операторов на севере города.

Жители Санкт-Петербурга продолжают сталкиваться с масштабными перебоями мобильной связи, которые начались 5 июля и сохраняются в воскресенье, 6 июля 2025 года. Наибольшее количество жалоб поступает из северных районов города - Выборгского и Калининского. В МО "Сергиевское" абоненты "МегаФона" остаются без мобильного интернета уже более суток, аналогичные проблемы фиксируются в районе проспекта Просвещения, Парнаса и Озерков.

Особую тревогу у пользователей вызывает полное отсутствие связи у нескольких операторов одновременно. "На Парнасе и Суздальском проспекте нет мобильного интернета ни у одного из операторов", — сообщают местные жители. Проблемы распространились и на другие районы: в Коломягах не работает T2, а в поселке Ропша Ломоносовского района Ленобласти абоненты "МегаФона" также остались без доступа в сеть.

Представители "МегаФона" заявили, что их сеть работает стабильно, а возникшие проблемы вызваны "независящими от оператора причинами". Другие компании пока не прокомментировали ситуацию. Пользователи в социальных сетях высказывают предположения о возможных технических работах или повреждении магистральных линий связи.

Ранее Piter.TV сообщал, что более 50 рейсов задержали в "Пулково" из-за атаки БПЛА.

Фото: Piter.TV