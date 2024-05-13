Более 50 рейсов задержали в «Пулково» из-за атаки БПЛА

Атака дронов и неблагоприятная погода стали причиной транспортного коллапса в двух крупнейших аэропортах страны.

Из-за атаки беспилотных летательных аппаратов на территорию Ленинградской области в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге были задержаны более 50 авиарейсов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани, передаёт ТАСС.

Согласно сведениям Росавиации, в ночь на 5 июля дважды вводились ограничения на взлет и посадку воздушных судов в петербургском аэропорту. По информации Telegram-канала "Baza", отдельные пассажиры, следовавшие рейсами из Москвы в Санкт-Петербург, ожидают вылета уже свыше десяти часов.

Кроме того, как сообщается, существенные задержки зафиксированы в московском аэропорту "Шереметьево". Причиной стала приостановка полетов в ряде участков воздушного пространства над столичным регионом, а также усиление ветра. На текущий момент аэропорт осуществляет только прием воздушных судов.

Ранее задержка рейсов в Казань и Самару произошла в Пулково.

Фото: Piter.TV