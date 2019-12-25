Задержка рейсов в Казань и Самару произошла в Пулково

Все указанные рейсы осуществляют авиаперевозчики Smartavia, Nordwind Airlines и "Аэрофлот".

В четверг, 3 июля, пассажиры воздушных судов столкнулись с вынужденными задержками рейсов из аэропорта Пулково в направлении городов Казань и Самара. Такая ситуация сложилась из-за введённых временных ограничений в нескольких российских аэропортах, сообщают данные электронного табло воздушной гавани.

В утреннее время, с 9:00 до 13:00, три рейса в Казань и два рейса в Самарскую область подверглись значительным временным сдвигам. Один дополнительный перелёт в Татарстан вовсе был аннулирован. Все указанные рейсы осуществляют авиаперевозчики Smartavia, Nordwind Airlines и "Аэрофлот".

Росавиацией подтверждено введение мер предосторожности, связанных с ограничениями приёма и отправки воздушных судов в казанском аэропорте приблизительно в 10:00 московского времени. Позднее подобные меры были применены и в международном аэропорту Самары "Курумоч", начиная с 7:00 утра. Стоит отметить, что ограничение на вылеты из Самарской области в настоящий момент уже снято. За время введения ограничительных мер два самолета вынуждены были изменить направление полёта и отправиться на резервные площадки посадки.

Ранее в Пулково заявили, что 20% вырученных от платной курилки средств направят на благотворительность.

Фото: Piter.TV; аэропорт Пулково