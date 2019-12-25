В Пулково заявили, что 20% вырученных от платной курилки средств направят на благотворительность

Новое помещение рассчитано на шесть посетителей, для регулирования потоков привлекаются сотрудники.

В петербургском аэропорту Пулково прокомментировали появление платной курительной комнаты. Напомним, одно посещение обойдется в 500 рублей.

Отмечается, что 20% вырученных средств будут направлены в благотворительные организации для борьбы с раком легких.

Обращаем внимание, что согласно законодательству аэропорты не имеют обязательств по предоставлению мест для курения. Большинство аэропортов России не располагают специальными курительными комнатами. Также курение в самолете запрещено полностью. Пресс-служба аэропорта Пулково

Новое помещение рассчитано на шесть посетителей, для регулирования потоков привлекаются сотрудники.

Введение регламента позволило убрать задымление в терминале (вызванное тем, что количество посетителей регулярно превышало разрешенное), которое неприемлемо для некурящих пассажиров, среди которых есть дети. Пресс-служба аэропорта Пулково

В воздушной гавани есть и бесплатная курилка на улице перед зданием терминала.

Ранее на Piter.TV: жительница Нижнего Новгорода украла пакет с алкоголем из Duty-free в Пулково.

Фото: пресс-служба аэропорта Пулково