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В Пулково заявили, что 20% вырученных от платной курилки средств направят на благотворительность
Сегодня, 8:11
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В Пулково заявили, что 20% вырученных от платной курилки средств направят на благотворительность

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Новое помещение рассчитано на шесть посетителей, для регулирования потоков привлекаются сотрудники.

В петербургском аэропорту Пулково прокомментировали появление платной курительной комнаты. Напомним, одно посещение обойдется в 500 рублей. 

Отмечается, что 20% вырученных средств будут направлены в благотворительные организации для борьбы с раком легких. 

Обращаем внимание, что согласно законодательству аэропорты не имеют обязательств по предоставлению мест для курения. Большинство аэропортов России не располагают специальными курительными комнатами. Также курение в самолете запрещено полностью. 

Пресс-служба аэропорта Пулково 

Новое помещение рассчитано на шесть посетителей, для регулирования потоков привлекаются сотрудники. 

Введение регламента позволило убрать задымление в терминале (вызванное тем, что количество посетителей регулярно превышало разрешенное), которое неприемлемо для некурящих пассажиров, среди которых есть дети. 

Пресс-служба аэропорта Пулково 

В воздушной гавани есть и бесплатная курилка на улице перед зданием терминала. 

Ранее на Piter.TV: жительница Нижнего Новгорода украла пакет с алкоголем из Duty-free в Пулково. 

Фото: пресс-служба аэропорта Пулково 

Теги: курительная комната, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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