Жительница Нижнего Новгорода украла пакет с алкоголем из Duty-free в Пулково

Против фигурантки возбуждено уголовное дело по факту кражи.

Транспортная полиция международного аэропорта Пулково смогла раскрыть преступление, связанное с хищением алкогольной продукции. Сообщение о случившейся краже поступило от пассажира рейса Дубай — Санкт-Петербург, который обнаружил исчезновение сумки с алкоголем, приобретённым в магазине беспошлинной торговли (duty-free). Самостоятельно обнаружить пропажу не удалось, и в службе розыска аэропорта сведений о найденном пакете также не оказалось.

В ходе оперативного реагирования правоохранительным органам удалось выяснить, что непосредственное отношение к происшествию имеет 56-летняя жительница Нижнего Новгорода. На парковочной площади аэровокзала, ожидая заказанный автомобиль, женщина увидела забытый пакет и самовольно взяла его с собой.

При проведении личного досмотра у нее были обнаружены украденные бутылки спиртного. Против фигурантки возбуждено уголовное дело по факту кражи.

Алкогольные напитки возвращены законному владельцу. Гражданка привлечена к юридической ответственности и находится под обязательством являться по первому требованию следствия.

Ранее мы сообщили о том, что таможенники в Пулково обнаружили незадекларированное жемчужное колье из Таиланда.

Фото: пресс-служба линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково