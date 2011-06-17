Таможенники в Пулково обнаружили незадекларированное жемчужное колье из Таиланда

Действующее законодательство требует обязательного декларирования товаров, ввозимых физлицами и превышающих лимит стоимости в €10 тыс., с обязательной оплатой налогов и сборов.

Таможенники в аэропорту Пулково задержали жительницу Ленинградской области, прилетевшую из Таиланда, у которой обнаружено незадекларированное золотое колье с драгоценными камнями общей стоимостью более 2,5 миллионов рублей.

Украшение весом около полкилограмма находилось в сумочке пассажирки, спрятанной в пластиковый пакет и специальный чехол для хранения. При осмотре багажа сотрудники службы нашли пустой кейс от колье и бумаги: заполненную накануне отъезда декларацию Tax Free и сертификат фабрики-изготовителя украшений в Таиланде, датированный двумя днями раньше обратного рейса.

Женщина заявила, что сертификат относится к другим сережкам, находящимся у ее родственницы в Таиланде, а находящееся при ней колье приобреталось три года назад в Санкт-Петербурге за скромную сумму в €2 тыс.

Тем не менее экспертиза показала, что изделие совершенно новое, выполнено из высокопробного золота (750 проба) и инкрустировано большим количеством натуральных камней: 443 искусственно выращенными жемчужинами и несколькими бриллиантами. Эксперты оценили реальную рыночную цену изделия значительно выше заявленной женщиной суммы.

Действующее законодательство требует обязательного декларирования товаров, ввозимых физлицами и превышающих лимит стоимости в €10 тыс., с обязательной оплатой налогов и сборов. Нарушение правил влечет привлечение нарушителей к административной и уголовной ответственности.

Ранее мы сообщили о том, что таможенники в Ленобласти пресекли контрабанду 500 кг прекурсоров для производства метадона.

Фото и видео: пресс-служба СЗТУ