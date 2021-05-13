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Платной курилкой в Пулково заинтересовался депутат ЗакСа Петербурга
Сегодня, 14:24
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Платной курилкой в Пулково заинтересовался депутат ЗакСа Петербурга

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Денис Четырбок считает, что стоимость в 500 рублей монопольно высокая.

В петербургском аэропорту Пулково появилась платная курительная комната: стоимость одного посещения составляет 500 рублей. По случаю депутат Законодательного Собрания города Денис Четырбок обратился в УФАС с просьбой рассмотреть вопрос о возможном нарушении антимонопольного законодательства. 

Я хоть и не курильщик, но стоимость в 500 рублей считаю монопольно высокой. На мой взгляд, есть признаки злоупотребления доминирующим положением. Если аэропорт и решил ввести плату за посещение курилок (а это его право), то стоимость должна быть экономически обоснованной, подкрепленной объективными расчетами необходимых для обустройства таких мест расходов и прибыли. 

Денис Четырбок, депутат ЗакСа Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что таможенники в Пулково обнаружили незадекларированное жемчужное колье из Таиланда. 

Фото: Telegram / Мегаполис 

Теги: курительная комната, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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