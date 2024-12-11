Вышел финальный трейлер фильма "Капитан Америка: Дивный новый мир"

Фильм выйдет в мировом прокате с 14 февраля

Компания Marvel Studios показала в социальных сетях финальный трейлер супергеройского боевика "Капитан Америка: Дивный новый мир". В ролике авторы продемонстрировали главных действующих лиц, включая Красного Халка, а также несколько красочных экшен-сцен. Сюжет истории расскажет о заговоре, связанном со спящими агентами. За и провокациями будут стоять новые антогонисты — Лидер и Сайдвиндер (он же Рогатый Гремучник). В актерском составе заявлены Энтони Маки, Дэнни Рамирес ("Сокол и Зимний солдат"), Роза Салазар ("Алита: Боевой ангел"), Джанкарло Эспозито ("Во все тяжкие") и Харрисон Форд ("Индиана Джонс"). Режиссером картины указан Джулиус Она ("Парадокс Кловерфилда"). Сценарий для проект а написали Малкольм Спеллман, Далан Муссон и Мэтью Ортон.

"Капитан Америка: Дивный новый мир" стартует в зарубежном прокате 14 февраля 2025 года. Неофициальные показы на российской территории, вероятно, начнутся несколькими днями позже.

Появился финальный трейлер фильма "Школа магических зверей. Загадка волшебного леса".

Фото и видео: YouTube / Marvel Entertainment