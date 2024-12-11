Появился финальный трейлер фильма "Школа магических зверей. Загадка волшебного леса"

Премьера картины намечена на 30 января 2025 года.

В социальных сетях опубликован финальный трейлер приключенческого фэнтези "Школа магических зверей. Загадка волшебного леса". Режиссером и сценаристом данного проекта выступил Свен Унтервальдт младший, который ранее работал над созданием фильма "Школа магических зверей. Тайна подземелья". По сюжету следующей части ученики готовятся ко Дню леса. Молодые люди хотят осуществить свои мечты. Девушка по имени Элен думает о популярности, Сайлас хочет добиться ее внимания, а Ида надеется спасти деревья от вырубки. Кроме того, подростки пытаются поладить с местными говорящими животными. В актерском составе проекта указаны милия Майер, Лорис Сихровски, Эмилия Пиеске, Луис Ворбах, Лилит Джули Джона, Леонард Конрадс, Кристина Гроссе, Юстус фон Донаньи, Мельтем Каптан и Хейко Пинковски. Релиз ленты запланирован на 30 января.

Вышел трейлер сериала "Аутсорс".

Фото и видео: Вконтакте / НАШЕ КИНО