Вышел трейлер сериала "Аутсорс"

Премьера в России состоится 13 февраля.

Онлайн-кинотеатр Okko представил трейлер сериала "Аутсорс". Шоураннером проекта выступила Анна Козлова.

Сюжет расскажет о событиях 1996 года, накануне принятия Россией моратория на смертную казнь. В центре истории окажется надзиратель Константин, который вместе с коллегами придумывает новый бизнес. Он предлагает отдавать исполнение смертной казни на аутсорс.

В главных ролях сыграли Иван Янковский, Эльдар Калимулин, Данил Стеклов и другие. Премьера в России состоится 13 февраля.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер сериала "Сорвиголова: Рожденный заново".

Видео: YouTube / Онлайн-кинотеатр Okko