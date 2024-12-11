Вышел трейлер сериала "Аутсорс"

Онлайн-кинотеатр Okko представил трейлер сериала "Аутсорс". Шоураннером проекта выступила Анна Козлова.
Сюжет расскажет о событиях 1996 года, накануне принятия Россией моратория на смертную казнь. В центре истории окажется надзиратель Константин, который вместе с коллегами придумывает новый бизнес. Он предлагает отдавать исполнение смертной казни на аутсорс.
В главных ролях сыграли Иван Янковский, Эльдар Калимулин, Данил Стеклов и другие. Премьера в России состоится 13 февраля.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер сериала "Сорвиголова: Рожденный заново".
Видео: YouTube / Онлайн-кинотеатр Okko
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