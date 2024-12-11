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Вышел трейлер сериала "Сорвиголова: Рожденный заново"

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Мировая премьера состоится 4 марта.

Киностудия Marvel представила трейлер сериала "Сорвиголова: Рожденный заново". Шоураннерами проекта выступили Дарио Скардапане, Мэтт Корман и Крис Орд.

Сериал является перезапуском и одновременно продолжением сериала "Сорвиголова" от Netflix. В центре сюжета снова окажется противостояние адвоката Мэтта Мердока и главаря криминального бизнеса Кингпина.

В главных ролях сыграли Чарли Кокс, Винсент Д"Онофрио, Дебора Энн Уолл и другие. Мировая премьера состоится 4 марта.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер комедийной сказки "Царевна-лягушка".

Видео: YouTube / Marvel Entertainment

Теги: marvel entertainment, сериал, сорвиголова рожденный заново, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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