Вышел трейлер сериала "Сорвиголова: Рожденный заново"

Мировая премьера состоится 4 марта.

Киностудия Marvel представила трейлер сериала "Сорвиголова: Рожденный заново". Шоураннерами проекта выступили Дарио Скардапане, Мэтт Корман и Крис Орд.

Сериал является перезапуском и одновременно продолжением сериала "Сорвиголова" от Netflix. В центре сюжета снова окажется противостояние адвоката Мэтта Мердока и главаря криминального бизнеса Кингпина.

В главных ролях сыграли Чарли Кокс, Винсент Д"Онофрио, Дебора Энн Уолл и другие. Мировая премьера состоится 4 марта.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер комедийной сказки "Царевна-лягушка".

Видео: YouTube / Marvel Entertainment