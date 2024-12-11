Вышел трейлер комедийной сказки "Царевна-лягушка"

Кинокомпания "Наше кино" представила трейлер комедийной сказки "Царевна-лягушка". Режиссером картины выступил Александр Амиров.
Фильм является переосмыслением знаменитой русской народной сказки. События развернутся в современном мире, в котором царевна в образе лягушки смотрит фильмы в летнем кинотеатре и мечтает попасть в сказочный сюжет.
В ролях сыграли Валентина Ляпина, Александр Метёлкин, Никита Кологривый, Роман Курцын и другие. Премьера в России состоится 6 марта.
Ранее Netflix представил трейлер комедии "Снова в деле".
Видео: ВКонтакте / Наше кино
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