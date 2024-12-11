Вышел трейлер комедийной сказки "Царевна-лягушка"

Премьера в России состоится 6 марта.

Кинокомпания "Наше кино" представила трейлер комедийной сказки "Царевна-лягушка". Режиссером картины выступил Александр Амиров.

Фильм является переосмыслением знаменитой русской народной сказки. События развернутся в современном мире, в котором царевна в образе лягушки смотрит фильмы в летнем кинотеатре и мечтает попасть в сказочный сюжет.

В ролях сыграли Валентина Ляпина, Александр Метёлкин, Никита Кологривый, Роман Курцын и другие. Премьера в России состоится 6 марта.

Ранее Netflix представил трейлер комедии "Снова в деле".

Видео: ВКонтакте / Наше кино