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Netflix представил трейлер комедии "Снова в деле"

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Мировая премьера состоится 17 января.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер комедии "Снова в деле". Режиссером картины выступил Сет Гордон.

Сюжет расскажет историю бывших агентов ЦРУ Эмили и Мэтта, которые отказались от своей работы, чтобы создать семью. Однако им придется вернуться к прежней жизни после того, как оба оказываются втянутыми в мир шпионажа.

В главных ролях сыграли Кэмерон Диас и Джейми Фокс. Мировая премьера состоится 17 января.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Мудрые парни" с Робертом Де Ниро.

Видео: YouTube / Netflix

Теги: netflix, снова в деле, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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