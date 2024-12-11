Мировая премьера состоится 17 января.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер комедии "Снова в деле". Режиссером картины выступил Сет Гордон.

Сюжет расскажет историю бывших агентов ЦРУ Эмили и Мэтта, которые отказались от своей работы, чтобы создать семью. Однако им придется вернуться к прежней жизни после того, как оба оказываются втянутыми в мир шпионажа.

В главных ролях сыграли Кэмерон Диас и Джейми Фокс. Мировая премьера состоится 17 января.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Мудрые парни" с Робертом Де Ниро.

Видео: YouTube / Netflix