Вышел трейлер фильма "Мудрые парни" с Робертом Де Ниро

Мировая премьера состоится 21 марта.

Студия Warner Bros. Pictures представила трейлер фильма "Мудрые парни". Режиссером картины выступил Барри Левинсон.

Сюжет расскажет о Фрэнке Костелло и Вито Дженовезе, двух могущественных боссах мафии 1950-х в США. Ранее они были лучшими друзьями, но мелочная зависть и предательства привели их к смертельному противостоянию.

В главных ролях сыграли Роберт Де Ниро, Дебра Мессинг, Космо Джарвис и Кэтрин Нардуччи. Мировая премьера состоится 21 марта.

Ранее мы сообщали, что вышел финальный трейлер фильма ужасов "Присутствие".

Видео: YouTube / Warner Bros. Pictures