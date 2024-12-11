Вышел трейлер фильма "Мудрые парни" с Робертом Де Ниро

Студия Warner Bros. Pictures представила трейлер фильма "Мудрые парни". Режиссером картины выступил Барри Левинсон.
Сюжет расскажет о Фрэнке Костелло и Вито Дженовезе, двух могущественных боссах мафии 1950-х в США. Ранее они были лучшими друзьями, но мелочная зависть и предательства привели их к смертельному противостоянию.
В главных ролях сыграли Роберт Де Ниро, Дебра Мессинг, Космо Джарвис и Кэтрин Нардуччи. Мировая премьера состоится 21 марта.
Ранее мы сообщали, что вышел финальный трейлер фильма ужасов "Присутствие".
Видео: YouTube / Warner Bros. Pictures
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