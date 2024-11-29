Водитель и ребёнок погибли в ДТП под Гатчиной

Одна из версий аварии — плохие погодные условия.

Сотрудники полиции Гатчинского района проводят проверку по факту смертельного ДТП на автодороге "Нарва". Авария произошла 5 июля 2025 года в 14:58 на 85 км трассы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, автомобиль "Киа Спортэдж" под управлением женщины 1982 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком "FAW J7" с полуприцепом, которым управлял мужчина 1979 года рождения. В результате удара автомобиль "Крайслер" под управлением мужчины 1959 года рождения, двигавшийся в попутном направлении с грузовиком, врезался в прицеп.

Водитель и ребенок, находившиеся в "Киа Спортэдж", погибли на месте от полученных травм. Пассажирка "Крайслера" 1956 года рождения с телесными повреждениями была госпитализирована. На месте работали сотрудники ГИБДД, скорая помощь и спасатели.

Полиция рассматривает несколько версий произошедшего: техническую неисправность автомобиля, нарушение ПДД и влияние погодных условий – на момент ДТП шел дождь. По факту аварии проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Приморском районе Петербурга в двух дворовых ДТП пострадали дети.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области