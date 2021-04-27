В Приморском районе Петербурга в двух дворовых ДТП пострадали дети

Полиция проводит расследование обстоятельств аварий, в результате которых были госпитализированы несовершеннолетние.

Полиция Санкт-Петербурга устанавливает обстоятельства двух дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, произошедших во дворах Приморского района.

По информации регионального главка МВД от 5 июля, возбуждено уголовное дело по факту наезда на трёхлетнюю девочку. Инцидент произошёл 3 июля в 19:25 у дома 19 на Арцеуловской аллее. Водитель автомобиля Changan, 30-летний житель Карелии, находясь вне зоны пешеходного перехода, сбил ребёнка, выбежавшего на проезжую часть. Девочка была доставлена в больницу в тяжёлом состоянии.

Также проводится проверка по второму происшествию, случившемуся 4 июля около 19:10 у дома 3 на улице Маршала Новикова. По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee, двигаясь по внутридворовой территории, совершил наезд на девятилетнего мальчика. Пострадавший также госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Ранее возле станции метро "Проспект Ветеранов" автобус наехал на женщиную.

Фото: Piter.TV