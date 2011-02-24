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Возле станции метро "Проспект Ветеранов" автобус наехал на женщину
Сегодня, 15:39
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Возле станции метро "Проспект Ветеранов" автобус наехал на женщину

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В результате пешехода госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. 

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП возле станции метро "Проспект Ветеранов", рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Авария случилась днем 3 июля, водитель автобуса совершил наезд на 56-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. 

В результате пешехода госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы сообщили о том, что после ДТП на Обводном канале легковой автомобиль едва не оказался в воде. Сейчас информации о пострадавших нет. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, проспект ветеранов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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