После ДТП на Обводном канале легковой автомобиль едва не оказался в воде

В настоящее время информации о пострадавших нет.

Проводится проверка по факту аварии на набережной Обводного канала в Петербурге, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

По данным источника, 3 июля легковой автомобиль подрезал иномарку, которая поворачивала налево на мост. От удара машина перевернулась и оказалась на крыше, едва не улетев в канал.

В настоящее время информации о пострадавших нет, все обстоятельства и детали ДТП устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что на трассе М-11 в Ленобласти произошло ДТП с участием двух авто. Столкнулись грузовик Volvo и "легковушка" Cadillac.

Видео: Telegram / Конкретно.ру