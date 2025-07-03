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После ДТП на Обводном канале легковой автомобиль едва не оказался в воде

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В настоящее время информации о пострадавших нет.

Проводится проверка по факту аварии на набережной Обводного канала в Петербурге, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

По данным источника, 3 июля легковой автомобиль подрезал иномарку, которая поворачивала налево на мост. От удара машина перевернулась и оказалась на крыше, едва не улетев в канал. 

В настоящее время информации о пострадавших нет, все обстоятельства и детали ДТП устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что на трассе М-11 в Ленобласти произошло ДТП с участием двух авто. Столкнулись грузовик Volvo и "легковушка" Cadillac. 

Видео: Telegram / Конкретно.ру 

Теги: дтп, обводный канал
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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