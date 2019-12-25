На трассе М-11 в Ленобласти произошло ДТП с участием двух авто

На трассе М-11 произошло ДТП, рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.
На 581-м километре автодороги столкнулись грузовик Volvo и легковой автомобиль Cadillac. В результате аварии пострадали оба водителя.
Спасатели Тосно извлекли пострадавшего из "легковушки" и передали сотрудникам скорой помощи. Водителя Volvo также госпитализировали в медицинское учреждение.
Ранее мы сообщили о том, что на Мурманском шоссе столкнулись Opel и Lada, пострадали двое. Спасатели Шлиссельбурга деблокировали авто и передали мужчин медикам.
Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти
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