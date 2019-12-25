На трассе М-11 в Ленобласти произошло ДТП с участием двух авто

Столкнулись грузовик Volvo и легковой автомобиль Cadillac.

На трассе М-11 произошло ДТП, рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

На 581-м километре автодороги столкнулись грузовик Volvo и легковой автомобиль Cadillac. В результате аварии пострадали оба водителя.

Спасатели Тосно извлекли пострадавшего из "легковушки" и передали сотрудникам скорой помощи. Водителя Volvo также госпитализировали в медицинское учреждение.

Ранее мы сообщили о том, что на Мурманском шоссе столкнулись Opel и Lada, пострадали двое. Спасатели Шлиссельбурга деблокировали авто и передали мужчин медикам.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти