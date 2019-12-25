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На трассе М-11 в Ленобласти произошло ДТП с участием двух авто
Сегодня, 10:48
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На трассе М-11 в Ленобласти произошло ДТП с участием двух авто

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Столкнулись грузовик Volvo и легковой автомобиль Cadillac.

На трассе М-11 произошло ДТП, рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти. 

На 581-м километре автодороги столкнулись грузовик Volvo и легковой автомобиль Cadillac. В результате аварии пострадали оба водителя. 

Спасатели Тосно извлекли пострадавшего из "легковушки" и передали сотрудникам скорой помощи. Водителя Volvo также госпитализировали в медицинское учреждение. 

Ранее мы сообщили о том, что на Мурманском шоссе столкнулись Opel и Lada, пострадали двое. Спасатели Шлиссельбурга деблокировали авто и передали мужчин медикам. 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Теги: дтп, м-11
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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