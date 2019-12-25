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На Мурманском шоссе столкнулись Opel и Lada, пострадали двое
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На Мурманском шоссе столкнулись Opel и Lada, пострадали двое

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Спасатели Шлиссельбурга деблокировали авто и передали пострадавших медикам скорой помощи.

На Мурманском шоссе произошла с авария с двумя автомобилями, сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти. 

Ночью 3 июля на дороге возле поселка Жихарево столкнулись Opel и Lada. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир отечественной машины. 

Спасатели Шлиссельбурга деблокировали авто и передали пострадавших медикам скорой помощи. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в аварии с каршерингом в Петроградском районе пострадал байкер. Мотоцикл загорелся в связи с разливом топлива. 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

Теги: дтп, мурманское шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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