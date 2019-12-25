На Мурманском шоссе столкнулись Opel и Lada, пострадали двое

Спасатели Шлиссельбурга деблокировали авто и передали пострадавших медикам скорой помощи.

На Мурманском шоссе произошла с авария с двумя автомобилями, сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

Ночью 3 июля на дороге возле поселка Жихарево столкнулись Opel и Lada. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир отечественной машины.

Спасатели Шлиссельбурга деблокировали авто и передали пострадавших медикам скорой помощи. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что в аварии с каршерингом в Петроградском районе пострадал байкер. Мотоцикл загорелся в связи с разливом топлива.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти