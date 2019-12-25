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В аварии с каршерингом в Петроградском районе пострадал байкер
Сегодня, 8:13
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В аварии с каршерингом в Петроградском районе пострадал байкер

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Мотоцикл загорелся в связи с разливом топлива.

В Петроградском районе Петербурга произошло ДТП, в котором тяжело пострадал мотоциклист. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Авария случилась ночью 2 июля на углу Большого проспекта П. С. и Ординарной улицы. Каршеринг свернул с проспекта, что стало неожиданным для байкера. Последний передвигался по крайней правой полосе, он оказался на тротуаре, и мотоцикл загорелся в связи с разливом топлива. 

В результате аварии травмы получил и прохожий: на нем вспыхнули брюки, огонь оперативно потушили автомобилисты. А управлявший байком госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. 

Все обстоятельства случившегося устанавливаются, проводится проверка. 

Ранее на Piter.TV: житель Петербурга сломал позвоночник при падении с электросамоката. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, петроградский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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