В аварии с каршерингом в Петроградском районе пострадал байкер

Мотоцикл загорелся в связи с разливом топлива.

В Петроградском районе Петербурга произошло ДТП, в котором тяжело пострадал мотоциклист. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Авария случилась ночью 2 июля на углу Большого проспекта П. С. и Ординарной улицы. Каршеринг свернул с проспекта, что стало неожиданным для байкера. Последний передвигался по крайней правой полосе, он оказался на тротуаре, и мотоцикл загорелся в связи с разливом топлива.

В результате аварии травмы получил и прохожий: на нем вспыхнули брюки, огонь оперативно потушили автомобилисты. А управлявший байком госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются, проводится проверка.

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Фото: Piter.TV