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Житель Петербурга сломал позвоночник при падении с электросамоката
Сегодня, 14:50
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Житель Петербурга сломал позвоночник при падении с электросамоката

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ДТП случилось ночью 1 июля возле дома 52/1 по Богатырскому проспекту.

В Приморском районе Петербурга мужчина получил перелом при падении с электрического самоката. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

ДТП случилось ночью 1 июля возле дома 52/1 по Богатырскому проспекту. Пострадавшим оказался 31-летний местный житель. Его увезли в городскую больницу. При обследовании обнаружили закрытый осложненный перелом поясничного позвонка. Состояние пациента оценили как средней степени тяжести. 

Ранее мы сообщили о том, что житель Красносельского района сделал сальто и попал под машину. У него зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушиб правой кисти. 

Фото: Piter.TV 

Теги: богатырский проспект, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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