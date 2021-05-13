Житель Петербурга сломал позвоночник при падении с электросамоката

ДТП случилось ночью 1 июля возле дома 52/1 по Богатырскому проспекту.

В Приморском районе Петербурга мужчина получил перелом при падении с электрического самоката. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

ДТП случилось ночью 1 июля возле дома 52/1 по Богатырскому проспекту. Пострадавшим оказался 31-летний местный житель. Его увезли в городскую больницу. При обследовании обнаружили закрытый осложненный перелом поясничного позвонка. Состояние пациента оценили как средней степени тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что житель Красносельского района сделал сальто и попал под машину. У него зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушиб правой кисти.

Фото: Piter.TV