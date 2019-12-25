  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Житель Красносельского района сделал сальто и попал под машину
Сегодня, 11:25
150
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Житель Красносельского района сделал сальто и попал под машину

0 0

У парня в больнице зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушиб правой кисти.

Житель Красносельского района Петербурга оказался в больнице после того, как сделал сальто. Молодой человек попал под автомобиль. 

Как передает АН "Оперативное прикрытие", рано утром 1 июля в медицинское учреждение от дома по Петергофскому шоссе увезли 23-летнего парня. У него зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушиб правой кисти. 

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы сообщили о том, что в массовом ДТП на Пулковском шоссе погиб мотоциклист. Столкнулись байкер и два автомобиля – каршеринг Kia Rio и Datsun. 

Фото: Piter.TV 

Теги: петергофское шоссе, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии