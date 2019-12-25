Житель Красносельского района сделал сальто и попал под машину

У парня в больнице зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушиб правой кисти.

Житель Красносельского района Петербурга оказался в больнице после того, как сделал сальто. Молодой человек попал под автомобиль.

Как передает АН "Оперативное прикрытие", рано утром 1 июля в медицинское учреждение от дома по Петергофскому шоссе увезли 23-летнего парня. У него зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушиб правой кисти.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что в массовом ДТП на Пулковском шоссе погиб мотоциклист. Столкнулись байкер и два автомобиля – каршеринг Kia Rio и Datsun.

Фото: Piter.TV