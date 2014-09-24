В массовом ДТП на Пулковском шоссе погиб мотоциклист

Столкнулись мотоцикл Yamaha и два автомобиля – каршеринг Kia Rio и Datsun.

Полицейские проводят проверку по факту аварии на Пулковском шоссе, в которой погиб байкер. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Накануне вечером возле дома 105 столкнулись мотоцикл Yamaha и два автомобиля – каршеринг Kia Rio и Datsun. В результате ДТП скончался 34-летний мужчина на байке. Все обстоятельства и детали случившегося устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что авария с пострадавшим подростком на Красносельском шоссе обернулась уголовным делом. Виновник происшествия уже имел проблемы с законом из-за нарушений ПДД.

Фото: Piter.TV