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В массовом ДТП на Пулковском шоссе погиб мотоциклист
Сегодня, 8:27
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В массовом ДТП на Пулковском шоссе погиб мотоциклист

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Столкнулись мотоцикл Yamaha и два автомобиля – каршеринг Kia Rio и Datsun.

Полицейские проводят проверку по факту аварии на Пулковском шоссе, в которой погиб байкер. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Накануне вечером возле дома 105 столкнулись мотоцикл Yamaha и два автомобиля – каршеринг Kia Rio и Datsun. В результате ДТП скончался 34-летний мужчина на байке. Все обстоятельства и детали случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что авария с пострадавшим подростком на Красносельском шоссе обернулась уголовным делом. Виновник происшествия уже имел проблемы с законом из-за нарушений ПДД.

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, пулковское шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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