В массовом ДТП на Пулковском шоссе погиб мотоциклист

Полицейские проводят проверку по факту аварии на Пулковском шоссе, в которой погиб байкер. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Накануне вечером возле дома 105 столкнулись мотоцикл Yamaha и два автомобиля – каршеринг Kia Rio и Datsun. В результате ДТП скончался 34-летний мужчина на байке. Все обстоятельства и детали случившегося устанавливаются.
Ранее мы рассказывали о том, что авария с пострадавшим подростком на Красносельском шоссе обернулась уголовным делом. Виновник происшествия уже имел проблемы с законом из-за нарушений ПДД.
Фото: Piter.TV
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