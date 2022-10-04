Авария с пострадавшим подростком на Красносельском шоссе обернулась уголовным делом

Виновник происшествия уже имел проблемы с законом из-за нарушений ПДД.

По факту ДТП, в котором тяжело пострадал подросток, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств). Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Накануне на Красносельском шоссе 58-летний водитель автомобиля "УАЗ", при проезде пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на 14-летнего мальчика. В результате аварии его госпитализировали в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, пострадавший получил переломы черепа, закрытое повреждение грудной клетки. А виновник происшествия уже имел проблемы с законом из-за нарушений ПДД.

Ранее мы рассказывали о том, что на КАД Петербурга насмерть сбили жителя Псковской области.

Фото: Piter.TV