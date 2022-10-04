  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Авария с пострадавшим подростком на Красносельском шоссе обернулась уголовным делом
Сегодня, 11:51
119
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Авария с пострадавшим подростком на Красносельском шоссе обернулась уголовным делом

0 0

Виновник происшествия уже имел проблемы с законом из-за нарушений ПДД.

По факту ДТП, в котором тяжело пострадал подросток, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств). Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Накануне на Красносельском шоссе 58-летний водитель автомобиля "УАЗ", при проезде пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на 14-летнего мальчика. В результате аварии его госпитализировали в больницу в крайне тяжелом состоянии. 

Напомним, пострадавший получил переломы черепа, закрытое повреждение грудной клетки. А виновник происшествия уже имел проблемы с законом из-за нарушений ПДД. 

Ранее мы рассказывали о том, что на КАД Петербурга насмерть сбили жителя Псковской области. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, красносельское шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии