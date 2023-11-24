На КАД Петербурга насмерть сбили жителя Псковской области

Мужчина вышел на обочину из своего грузового автомобиля Volvo после произошедшей ранее аварии.

Правоохранители проводят проверку по факту смертельного ДТП на Кольцевой автодороге, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

На 54-м километре трассы 33-летний водитель машины Suzuki SX4 наехал на 61-летнего жителя Псковской области, который вышел на обочину из своего грузового автомобиля Volvo после произошедшей ранее аварии.

В результате водитель большегруза скончался на месте. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Фото: Piter.TV