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На КАД Петербурга насмерть сбили жителя Псковской области
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На КАД Петербурга насмерть сбили жителя Псковской области

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Мужчина вышел на обочину из своего грузового автомобиля Volvo после произошедшей ранее аварии.

Правоохранители проводят проверку по факту смертельного ДТП на Кольцевой автодороге, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

На 54-м километре трассы 33-летний водитель машины Suzuki SX4 наехал на 61-летнего жителя Псковской области, который вышел на обочину из своего грузового автомобиля Volvo после произошедшей ранее аварии. 

В результате водитель большегруза скончался на месте. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что у подростка раскололся череп в результате ДТП на Красносельском шоссе. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кад, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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