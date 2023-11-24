На КАД Петербурга насмерть сбили жителя Псковской области

Правоохранители проводят проверку по факту смертельного ДТП на Кольцевой автодороге, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
На 54-м километре трассы 33-летний водитель машины Suzuki SX4 наехал на 61-летнего жителя Псковской области, который вышел на обочину из своего грузового автомобиля Volvo после произошедшей ранее аварии.
В результате водитель большегруза скончался на месте. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее мы рассказывали о том, что у подростка раскололся череп в результате ДТП на Красносельском шоссе.
Фото: Piter.TV
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