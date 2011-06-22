Уголовное дело возбудили после обнаружения оружия в петербургской гостинице

Была проведена экспертиза, признавшая найденное оружие боевым.

В воскресенье, 6 июля, стало известно о возбуждении уголовного дела по факту обнаружения тайника с оружием в гостинице "Спутник" в Санкт-Петербурге. Дело возбуждено по статье 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ и оружия) в отношении неустановленных лиц.

Тайник был случайно обнаружен 24 июня во время ремонтных работ. По данным источника "Известий", проведенная экспертиза подтвердила боеспособность найденного оружия. Следствие также проверяет обнаруженные гильзы на возможную связь с другими преступлениями.

Примечательно, что гостиница "Спутник" ранее принадлежала криминальному авторитету Борису Иванову, известному как Боб Инкассатор, который был убит в 1999 году. В настоящее время оперативные службы устанавливают, как долго оружие могло находиться в тайнике и кто мог им пользоваться. Расследование продолжается.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге задержан подозреваемый в тройном убийстве 23-летней давности.

Фото: Piter.TV