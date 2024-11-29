В Петербурге задержан подозреваемый в тройном убийстве 23-летней давности

По версии следствия, он проник в жилище, убил троих людей с использованием пистолета Макарова с глушителем.

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали 58-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве трех человек в Гатчине в январе 2002 года. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, жертвами преступления стали две женщины и мужчина, тела которых с огнестрельными ранениями были обнаружены в квартире на проспекте 25 Октября.

Расследование по статье 105 УК РФ (убийство) было возбуждено сразу после обнаружения тел, но раскрыть преступление по горячим следам не удалось. Ключевой прорыв в деле произошел спустя 23 года, когда оперативники получили новые свидетельские показания. Согласно данным следствия, подозреваемый входил в состав организованной преступной группы, действовавшей в Гатчинском районе в 2000-е годы.

Как установили следователи, 58-летний мужчина, проживавший в Сочи, знал о хранении в квартире жертв крупной суммы денег в российской и иностранной валюте. По версии следствия, он проник в жилище, убил троих людей с использованием пистолета Макарова с глушителем, похитил деньги и скрылся. Задержание было произведено в соответствии со статьей 91 УПК РФ. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения и дальнейшем ходе расследования.

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Фото: Piter.TV