Петербург может стать примером для организации собачьих пляжей

В связи с грядущим запретом на посещение общественных пляжей с животными депутаты предлагают обустроить специальные зоны для отдыха с питомцами.

В Санкт-Петербурге обсуждается инициатива создания специализированных мест для купания собак. Депутат Заксобрания Петербурга Алексей Цивилёв отметил, что полный запрет может привести к росту конфликтов между владельцами собак и другими отдыхающими. По его мнению, новые правила ставят хозяев в сложное положение: либо отказаться от отдыха у воды с питомцами, либо нарушать ограничения.

Цивилёв подчеркнул, что регулярное плавание необходимо многим собакам для поддержания здоровья и физической формы, особенно крупным породам. При этом именно большие собаки вызывают опасения у семей с детьми. Об этом сообщает РГ.

Петербург, благодаря своей развитой сети рек, каналов и пригородных зон отдыха, имеет прекрасные возможности для создания площадок для отдыха с собаками. Кроме того, являясь культурной столицей, город может продемонстрировать образцовый пример цивилизованного решения подобных вопросов. Депутат Заксобрания Петербурга Алексей Цивилёв

Депутат предложил властям выделить отдельные огороженные территории у водоемов, предназначенные исключительно для купания и игр собак под контролем их владельцев.

Ранее сообщалось, что домашняя собака покусала маленького петербуржца в деревне Кипень.

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