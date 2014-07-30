Петербургские НКО получат почти 6 миллионов на развитие волонтерства

Власти города выделят субсидии на поддержку лучших добровольческих проектов, признанных на федеральном уровне.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утвердил постановление городского правительства, регламентирующее порядок распределения субсидий в 2025 году для социально ориентированных некоммерческих организаций. Финансирование направлено на реализацию проектов, направленных на развитие волонтёрского движения, признанных лучшими по итогам федерального конкурса "Регион добрых дел".

Согласно документу, средства получат НКО, чьи инициативы в сфере поддержки добровольческой деятельности были отмечены в рамках прошлогоднего Всероссийского конкурса. Общая сумма финансирования составит 5,8 миллиона рублей, из которых 2,7 миллиона — доля федерального бюджета в виде софинансирования.

Ранее мы сообщали о том, что полиция задержала молодого курьера мошенников, который забрал у пенсионерки с Новаторов 2 млн рублей.

Фото: Piter.TV