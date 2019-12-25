Полиция задержала молодого курьера мошенников, который забрал у пенсионерки с Новаторов 2 млн рублей

Злоумышленники под предлогом сохранения денежных средств убедили передать их курьеру.

Полицейские Кировского района задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пожилой женщины. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 13 июня к правоохранителям обратилась пенсионерка с бульвара Новаторов с информацией о том, что 11 числа с нескольких номеров ей звонили незнакомцы. Злоумышленники под предлогом сохранения денежных средств убедили передать их курьеру. Речь идет о сумме в 2 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

А 23 июня по подозрению в совершении этого преступления на улице Есенина поймали молодого человека 2004 года рождения.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге 84-летнюю блокадницу подозревают в мошенничестве на 2 млн рублей.

Фото: Piter.TV