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Полиция задержала молодого курьера мошенников, который забрал у пенсионерки с Новаторов 2 млн рублей
Сегодня, 15:58
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Полиция задержала молодого курьера мошенников, который забрал у пенсионерки с Новаторов 2 млн рублей

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Злоумышленники под предлогом сохранения денежных средств убедили передать их курьеру.

Полицейские Кировского района задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пожилой женщины. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 13 июня к правоохранителям обратилась пенсионерка с бульвара Новаторов с информацией о том, что 11 числа с нескольких номеров ей звонили незнакомцы. Злоумышленники под предлогом сохранения денежных средств убедили передать их курьеру. Речь идет о сумме в 2 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). 

А 23 июня по подозрению в совершении этого преступления на улице Есенина поймали молодого человека 2004 года рождения. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге 84-летнюю блокадницу подозревают в мошенничестве на 2 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: бульвар новаторов, мошенничество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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