Средняя выплата по ОСАГО в Петербурге приблизилась к 100 тысячам рублей

За пять месяцев 2025 года средняя компенсация по полисам автогражданской ответственности выросла на 13%.

За период с января по май 2025 года объем страховых выплат по ОСАГО в Санкт-Петербурге достиг 3,3 млрд рублей. Общее количество оформленных договоров автогражданской ответственности в этот период составило около 820 тысяч. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на информацию президента Российского союза автостраховщиков Евгения Уфимцева.

Средний размер компенсации по полису ОСАГО для водителей города увеличился на 13% по сравнению с аналогичным промежутком прошлого года и составил 99 300 рублей. В конце 2024 года эта сумма равнялась в среднем 92 485 рублям, сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на главу Российского союза автостраховщиков Евгения Уфимцева.

В Ленинградской области средняя выплата по ОСАГО также выросла — на 12,5%, достигнув 101 875 рублей. Совокупный объем компенсаций по полисам ОСАГО в регионе за тот же период составил 933 млн рублей.

Параллельно зафиксировано снижение средней стоимости страхового полиса в Петербурге. Годовой взнос сократился на 6,4% — с 10 294 до 9700 рублей.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержан угонщик авто стоимостью более 8 млн рублей.

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