В Петербурге задержан угонщик авто стоимостью более 8 млн рублей

Мужчина передан сотрудникам отдела полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия.

Вечером 2 июля 2025 года, в 18:45, полиция получила сообщение от гражданина, родившегося в 1994 году, о краже его транспортного средства марки BMW X6 стоимостью свыше 8 миллионов рублей. Автомобиль исчез с парковки возле автосервиса на улице Ивана Черных ориентировочно в 7:11 утра того же дня.

Примерно спустя три часа, в 21:53, полицейские обнаружили похищенную машину недалеко от дома №8 на Переведенской улице в Пушкинском районе. Недалеко от автомобиля находился мужчина, родившийся в 1989 году, задержанный по подозрению в совершении кражи.

Мужчина передан сотрудникам отдела полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается компетентными органами.

Ранее мы сообщили о том, что из трех объектов в Петербурге эвакуировали 1100 человек после сообщений лжеминеров.

Фото: Piter.TV