Из трех объектов в Петербурге эвакуировали 1100 человек после сообщений лжеминеров

Правоохранительные органы проводят расследование инцидента и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

"Оперативное прикрытие" получило информацию о поступлении сообщений относительно трёх объектов в Петербурге утром второго июля. Согласно сообщениям, угроза взрыва поступила по разным каналам связи: электронная почта, звонок с IP-телефонии и телефонный номер, зарегистрированный на 47-летнего мужчину из Всеволожского района.

Сотрудники полиции оперативно прибыли на места предполагаемых происшествий: банк, торговый комплекс "Пик" и учреждение "Городской центр управления парковками". После тщательной проверки никаких признаков наличия взрывчатых веществ обнаружено не было.

Несмотря на отсутствие реальной угрозы, меры безопасности были приняты незамедлительно: эвакуация персонала банков составила порядка ста человек, тогда как из торгового комплекса пришлось вывести почти тысячу посетителей.

Правоохранительные органы проводят расследование инцидента и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что из-за лжеминеров эвакуировали корпус Политехнического университета на Энгельса.

Фото: Piter.TV