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Из-за лжеминеров эвакуировали корпус Политехнического университета на Энгельса
Сегодня, 10:35
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Из-за лжеминеров эвакуировали корпус Политехнического университета на Энгельса

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В тот же день в полицию Московского района пришло сообщение об угрозе ТРК "Питер Радуга".

Неизвестные "заминировали" в Петербурге Институт среднего профессионального образования Политехнического университета Петра Великого на проспекте Энгельса и торгово-развлекательный комплекс. 

По информации АН "Оперативное прикрытие", 30 июня электронную почту образовательного учреждения поступила информация о "минировании". В ходе осмотра взрывные устройства и взрывчатые вещества обнаружены не были. Из здания эвакуировали 500 студентов и преподавателей. 

В тот же день в полицию Московского района пришло сообщение об угрозе ТРК "Питер Радуга" на проспекте Космонавтов. Также ничего опасного не нашли. 

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: лжеминеры атаковали Мариинский театр, ТРЦ и жилой дом в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: лжеминеры, политехнический университет
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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