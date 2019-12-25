Из-за лжеминеров эвакуировали корпус Политехнического университета на Энгельса

В тот же день в полицию Московского района пришло сообщение об угрозе ТРК "Питер Радуга".

Неизвестные "заминировали" в Петербурге Институт среднего профессионального образования Политехнического университета Петра Великого на проспекте Энгельса и торгово-развлекательный комплекс.

По информации АН "Оперативное прикрытие", 30 июня электронную почту образовательного учреждения поступила информация о "минировании". В ходе осмотра взрывные устройства и взрывчатые вещества обнаружены не были. Из здания эвакуировали 500 студентов и преподавателей.

В тот же день в полицию Московского района пришло сообщение об угрозе ТРК "Питер Радуга" на проспекте Космонавтов. Также ничего опасного не нашли.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: лжеминеры атаковали Мариинский театр, ТРЦ и жилой дом в Петербурге.

Фото: Piter.TV